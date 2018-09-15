Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан

15.09.2018 08:45

Мэр сердито кричит: я мэр города, и я недоволен нарушениями технологической дисциплины на меткомбинатах. Мы так стараемся, ремонтируем город, а вы нам подсовываете то бурый дым, то черный. Я не понимаю, что происходит! Я требую ответа!

Энвер Омарович грустно кивает головой: да виноват, вины не снимаю, коммуникация хромает, должен был сразу пояснить, откуда бурый дым, а я вот затянул, теперь скандал.

Тарас Григорьевич не кивает – просто опускает голову и виновато смотрит на свои руки: да, черный дым был, но есть же ему пояснение. Мы дрова жгли. Ну да, полили их немного мазутом, из-за чего черный дым валил 17 минут, ну так не надо сразу же сочинять, что мы вас травим. Просто дрова горят.

Вячеслав Волошин обращается к заводам: а давайте вы у нас, в ПГТУ, будете новые разработки заказывать? Я вот лично молодец, вас не ругаю. Я понимаю, что надо не возмущаться, а вести диалог. Ну и поплотнее окна закрывать. Потому что нужно же обеспечить рабочие места.

Член исполкома Дмитрий Забавин вмешивается в разговор: и деньги, деньги нам верните, экологические, а то отправляем в Киев, а они тратят их не по назначению.

Медицина тоже вступила со своей партией: со здоровьем у нас все хорошо. Вон, глава гб-1 Мамаева всю жизнь в Мариуполе жила, и на этом основании считает, что митинговать за экологию не нужно. Чем не аргумент.

Общественность КСНовская тоже подтянулась: Я жила на Слободке всю жизнь. У нас стены домов всегда были коричневыми. Но мы терпели, потому что терпилы, потому что думали о стране, а о том, что у нас всего лишь одна жизнь, мы не думали. Да и когда «Азовсталь» начала щелок выпускать, так наши дома из коричневых превратились в белые. Ну красота…

…Эта пьеса как по нотам была разыграна сегодня во время открытого исполкома Мариупольского городского совета, посвященного проблемам экологии. И только неразумная общественность выбивалась из сценария и упрямо твердила свое: хотим дышать, хотим дышать…

Справедливости ради, надо сказать, что сценарий пьесы изрядно обновили с момента последней встречи. Вадим Бойченко теперь был чрезвычайно строг и требователен. Ругался на Цкитишвили и Шевченко, не боясь, что последний рассердится, возьмет да и лишит его жену, заводчанку, премии.

Для мэра было чрезвычайно важно показать, что его, как и горожан, крайне не устраивает та свинья, которую подкладывают меткомбинаты под его проект нового Мариуполя. И он требовал ответа: откуда бурый дым, откуда черный дым, и почему до сих пор комбинаты не наладили коммуникацию с горожанами, не поясняют, что происходит, и позволяют людям сначала «снимать картинки, а потом додумывать».

Директора заводов тоже «обновились» - они не сердились, они дружно признавали, что проблемы есть, но, как всегда, до 2021 года они решить их не в состоянии.

Их личный список виноватых в экологической ситуации Мариуполя несколько расширился. Теперь в нем не только СССР, но также нерадивые работники, которые постоянно нарушают трудовую дисциплину, и «Укрзализныця», которая ограничивает возможности транспортных перевозок, и война, которая отпугивает проектировщиков, и безвиз, который привел к тому, что – дословно - «часть трудового коллектива переселилась в другие места».

Лично они, директора, ни в чем не виноваты. Ну разве что в том, что плохо поясняют. И как раз эту оплошность они обещают исправить и «пояснять» мариупольцам текущую ситуацию каждые 2 недели.

И поэтому мы с вами теперь будем слушать и дышать – а они загрязнять и пояснять, и так до 2021 года, когда придет финал экологической программы. И сразу наступит экологический рай. Вот только после всех этих лет вранья верится в такой рай все меньше и меньше...

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А теперь без сарказма. По данным главного врача мариупольского онкоцентра Сергея Волошина, статистика онкозаболеваний в Мариуполе такова: 1998 год – 359,2 на 100000 человек, 2017 год – 399,2 на 100000 человек. Ситуация с раком щитовидной железы в Мариуполе намного хуже. Сегодня Сергей Волошин цифру не назвал – лишь показал растущий график. Но обещал предоставить все данные. Так что мы обязательно их запросим и опубликуем.

Источник : https://www.0629.com.ua/news