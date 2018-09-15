- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса
Специалисты Благотворительного фонда «Право на защиту» предупреждают пенсионеров-переселенцев из Донбасса и людей, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) о рисках мошенничества, связанного с пенсионными выплатами. Правозащитники призывают быть бдительными и соблюдать простые правила. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщается на сайте Фонда.
Как отмечают специалисты, сложные, непонятные и утомительные процедуры оформления и возобновления выплат создают благоприятные условия для махинаций.
Правозащитники напомнили о том, что мошенники могут использовать различные схемы обмана пенсионеров. «На днях полиция Донетчины сообщила о разоблачении очередной схемы. Обещая восстановить пенсию без участия самого пенсионера, мошенники получали оригиналы паспортов и вместе с сообщниками и подставными лицами оформляли выплаты. В результате пенсионные карточки оказывались в распоряжении мошенников, которые пользовались начисленными деньгами. А сами пенсионеры не имели понятия о том, что кто-то получает их выплаты», – подчеркивают в БФ.
Поэтому, правозащитники рекомендуют соблюдать простые правила:
- не используйте услугами так называемых «фирм» и лиц, за оплату предлагают возобновить выплаты без вашего участия;
- не передавайте свои документы посторонним лицам даже в случае обещания быстрого решения проблемы с выплатами;
- не сообщайте данных своих банковский карт посторонним лицам, в том числе во время телефонных звонков;
- придерживайтесь законных процедур оформления и возобновления выплат;
- не перезванивайте на номера, указанные в СМС о блокировке карточных счетов;
- используйте только официальные контактные номера банка для выяснения финансовых вопросов;
- обращайтесь за консультациями и помощью к официально действующих организаций (государственные центры предоставления бесплатной правовой помощи; местные, национальные и международные гуманитарные и правозащитные организации).
Кроме того, в фонде «Право на защиту» подчеркнули необходимость создания государством простых и прозрачных механизмов восстановления пенсионных выплат пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, мошенники, переселенцы
- В ограблении питерской пенсионерки увидели "донбасский след"
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки
- Одиноких окружили уютом
- В очереди в ПФ в Северодонецке — сотни пенсионеров
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Кабмин планирует увеличить расходы на образование – Гройсман 11:05
- Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме10:38
- ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель 10:25
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Минималка и пенсии: Гройсман назвал цифры09:15
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»