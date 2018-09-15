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«Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков
Недавнее нововведение террористов поистине шокировало жителей оккупированного Донецка. Как передает replyua.net, в последнее время каждый, кто хочет въехать в этот город, должен сдавать отпечатки пальцев, а все полученные данные заносятся в «уголовную базу» «МВД «ДНР». Соответствующую информацию постят в социальных сетях, а скрин с ее подтверждением представила Twitter, блогер БыльБылева.
В том числе, аналогичную картину смогли наблюдать дончане, которые пересекали контрольно-пропускной пункт «Еленовку» в направлении оккупированного Донецка. При этом оккупанты вовсю принуждают снимать отпечатки пальцев молодых людей, хотя девушкам иногда тоже достается. Толком рассказать, с какой целью это делается, боевики не хотят. Они просто стараются убедить дончан, что на самом деле не происходит ничего страшного.
«А потом ночью к тебе внезапно кто-то постучится, и окажется человек на «подвале», «Мне 20 лет, я студентка, какие отпечатки пальцев? Но мне не хотели отдавать паспорт, пока я это не пройду», «Видела этот ад, в моей очереди почти у всех сняли», - жалуются жители Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, паспорт
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