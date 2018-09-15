В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб

15.09.2018 12:46

В "Донецкой народной республике" заявили, что задержанный по подозрению в убийстве "главы ДНР" Александра Захарченкоявляется сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом в Twitter сообщил новый "глава республики" Денис Пушилин.

Кроме того в убийстве Захарченко замешаны западные спецслужбы, считает Пушилин.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он в сети.

По словам Пушилина, установлено, что разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.

Источник : https://strana.ua