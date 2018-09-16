Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков

16.09.2018 10:09

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил информирует о том, что потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, несмотря на провокации террористов.

За прошедшие сутки, 15 сентября, боевики "ЛДНР" 28 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, незаконные вооруженные бандформирования шесть раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Зафиксировано, что оккупанты РФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Согласно данным разведки, пятеро боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и один ранен. И уже в течение 16 сентября противник неоднократно открывал огонь по бойцам Объединенных сил.