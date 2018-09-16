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Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков
Пресс-центр штаба операции Объединенных сил информирует о том, что потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, несмотря на провокации террористов.
За прошедшие сутки, 15 сентября, боевики "ЛДНР" 28 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, незаконные вооруженные бандформирования шесть раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Зафиксировано, что оккупанты РФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Согласно данным разведки, пятеро боевиков российско-оккупационных войск было уничтожено и один ранен. И уже в течение 16 сентября противник неоднократно открывал огонь по бойцам Объединенных сил.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
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