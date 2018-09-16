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«ДНР» обвинила СБУ в причастности к убийству Захарченко. В спецслужбе отрицают.
Группировка «ДНР» заявила о задержании подозреваемого в убийстве Александра Захарченко, который якобы имеет отношение к Службе безопасности Украины.
«Задержанный по делу об убийстве Александра Захарченко является агентом СБУ», — цитирует сепаратистский сайт ДАН слова и.о главы группировки Дениса Пушилина.
В причастности к убийству Захарченко «ДНР» также обвиняет западные спецслужбы.
В самой СБУ официально еще не комментировали обвинений боевиков «ДНР».
При этом источник «Новостей Донбасса» в спецслужбе отрицает, что задержанный в Донецке является украинским агентом.
31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке погиб глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. При взрыве также скончался его охранник. «ДНР» сообщала о 12 пострадавших, среди них – соратник Захарченко и «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев.
В ОБСЕ допускают возможность международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.
При этом наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли увидеть тело Захарченко и узнать подробную информацию о всех пострадавших в результате взрыва 31 августа. Медперсонал отказался предоставить СММ информацию без разрешения от боевиков «ДНР».
3 сентября в Донецк прибыли сотрудники ФСБ РФ. Позже в МИД РФ заявили, что российские эксперты-криминалисты будут оказывать помощь в расследовании гибели Захарченко.
Теги: Донбасс, убийство, МИД, СБУ, ФСБ, ДНР, Захарченко, СММ ОБСЕ, РФ
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