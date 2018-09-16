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Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о задержании «подозреваемого в убийстве Захарченко». Жители оккупированных территорий откровенно над этим смеются.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий открыто насмехаются и иронизируют над заявлениями главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который заявил об очередном «задержанном по подозрению в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко». Частота и количество «задержанных» и «давших признательные показания» уже давно превысило «покушавшихся» на «Моторолу» и «Гиви». Теперь Пушилин утверждает, что Захарчекно «заказали» западные спецслужбы.
Вот что сообщается в соцсетях:
«Подозреваемый в убийстве Захарченко задержан. Пушилин утверждает, что мужчина сотрудничал с западными спецслужбами»,
«Ну да, он же там 2 недели сидел — ждал когда его задержат»,
«А как же «диверсионная группа сбу» задержанная «по горячим следам»???»,
«Это который о счету?»,
«Нашли на кого повесить называется»,
«Каждый день задерживают по подозреваемому..)))»,
«Ждем интервью по RT»,
«Осталось выяснить, это спецслужбы Рейкьявика или все же Лондон, которому грозил Захерченко, попивая попивая березовый сок у себя на квартале?»,
«Так они в первый день всех задержали»,
«Очередной рузге агент»,
«А если Пушилину яйца в дверной косяк зажать как быстро он в этом убийстве сознается?»,
«По признакам: не говорит па-руски и парашют за спиной...»,
«После того как «мужчина задержан» он скажет всё, что надо сказать. И про Александрийский маяк, в том числе»,
«Какой по счету задержан?»,
«Да уж конечно с западными. Не с восточными же»,
«Снова?»,
«От вірю! …це не той рівень, щоб забороти такого титана!»,
«Ещё один? Их же там сразу задержали штук семь и они все признались»,
«Если токо с украинскими это ничего страшного что ли? или на западные больше денег дадут?»
«С МИ-6… а подданные её величества, почти все, сотрудничали с КГБ (отравили 2-х хохлов — Литвиненко и Скрипаля)»,
«Утверждает или есть доказательства ?»,
«Ещё один? Они же уже «задерживали»?!».
Теги: Донбасс, убийца, задержание, ДНР, Пушилин, Захарченко
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