Главарь «ДНР» Пушилин заявил о «задержании убийцы Захарченко». Люди смеются

16.09.2018 10:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о задержании «подозреваемого в убийстве Захарченко». Жители оккупированных территорий откровенно над этим смеются.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий открыто насмехаются и иронизируют над заявлениями главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который заявил об очередном «задержанном по подозрению в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко». Частота и количество «задержанных» и «давших признательные показания» уже давно превысило «покушавшихся» на «Моторолу» и «Гиви». Теперь Пушилин утверждает, что Захарчекно «заказали» западные спецслужбы.

Вот что сообщается в соцсетях:

«Подозреваемый в убийстве Захарченко задержан. Пушилин утверждает, что мужчина сотрудничал с западными спецслужбами»,

«Ну да, он же там 2 недели сидел — ждал когда его задержат»,

«А как же «диверсионная группа сбу» задержанная «по горячим следам»???»,

«Это который о счету?»,

«Нашли на кого повесить называется»,

«Каждый день задерживают по подозреваемому..)))»,

«Ждем интервью по RT»,

«Осталось выяснить, это спецслужбы Рейкьявика или все же Лондон, которому грозил Захерченко, попивая попивая березовый сок у себя на квартале?»,

«Так они в первый день всех задержали»,

«Очередной рузге агент»,

«А если Пушилину яйца в дверной косяк зажать как быстро он в этом убийстве сознается?»,

«По признакам: не говорит па-руски и парашют за спиной...»,

«После того как «мужчина задержан» он скажет всё, что надо сказать. И про Александрийский маяк, в том числе»,

«Какой по счету задержан?»,

«Да уж конечно с западными. Не с восточными же»,

«Снова?»,

«От вірю! …це не той рівень, щоб забороти такого титана!»,

«Ещё один? Их же там сразу задержали штук семь и они все признались»,

«Если токо с украинскими это ничего страшного что ли? или на западные больше денег дадут?»

«С МИ-6… а подданные её величества, почти все, сотрудничали с КГБ (отравили 2-х хохлов — Литвиненко и Скрипаля)»,

«Утверждает или есть доказательства ?»,

«Ещё один? Они же уже «задерживали»?!».