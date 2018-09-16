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Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников
Специалисты предупреждают пенсионеров-переселенцев из Донбасса и людей, проживающих на оккупированных территориях о рисках мошенничества, связанного с пенсионными выплатами. Правозащитники призывают быть бдительными и соблюдать простые правила.
Об этом сообщается на сайте БФ "Право на защиту", передает tribun.com.ua.
Так, по словам экспертов, сложные, непонятные и утомительные процедуры оформления и возобновления выплат создают благоприятные условия для махинаций.
Правозащитники напомнили о том, что мошенники могут использовать различные схемы обмана пенсионеров.
«На днях полиция Донетчины сообщила о разоблачении очередной схемы. Обещая восстановить пенсию без участия самого пенсионера, мошенники получали оригиналы паспортов и вместе с сообщниками и подставными лицами оформляли выплаты. В результате пенсионные карточки оказывались в распоряжении мошенников, которые пользовались начисленными деньгами. А сами пенсионеры не имели понятия о том, что кто-то получает их выплаты», – подчеркивают в БФ.
Поэтому, правозащитники рекомендуют соблюдать простые правила:
не используйте услугами так называемых «фирм» и лиц, за оплату предлагают возобновить выплаты без вашего участия;
не передавайте свои документы посторонним лицам даже в случае обещания быстрого решения проблемы с выплатами;
не сообщайте данных своих банковский карт посторонним лицам, в том числе во время телефонных звонков;
придерживайтесь законных процедур оформления и возобновления выплат;
не перезванивайте на номера, указанные в СМС о блокировке карточных счетов;
используйте только официальные контактные номера банка для выяснения финансовых вопросов;
обращайтесь за консультациями и помощью к официально действующих организаций (государственные центры предоставления бесплатной правовой помощи; местные, национальные и международные гуманитарные и правозащитные организации).
Кроме того, в фонде «Право на защиту» подчеркнули необходимость создания государством простых и прозрачных механизмов восстановления пенсионных выплат пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.
Теги: Донбасс, пенсионер, пенсия, выплаты, мошенники, переселенцы, ВПЛ
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