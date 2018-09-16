Ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки

16.09.2018 13:29

Боевики «ДНР» несут потери в живой силе. В зоне ООС был ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» из Макеевки Данилов Владимир Анатольевич. О Данилове известно, что он родился в Макеевке 22 апреля 1969 года, был ликвидирован 7 сентября 2018 года.