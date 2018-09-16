Последние новости раздела
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам17:49
- На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой17:31
- В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства17:08
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16:51
На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам
16.09.2018 17:49
По данным разведки, 15 сентября ВСУ ликвидировали на Донбассе 5 боевиков «ЛДНР», еще один террорист был ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Оккупанты, в свою очередь, за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня, в тои числе 6 раз использовали против украинской армия запрещенное вооружение.
В частности, позиции ВСУ возле Гнутово противник дважды обстрелял из миномета 120-го калибра, а под огонь БМП-1 попали бойцы ВСУ в районе Крымского и Гнутово.
К счастью, в рядах украинской армии обошлось без потерь.
Источник: inforesist.org
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
Читайте также:
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Боевики адски ударили из 120-мм минометов: мощная "ответка" ВСУ отправила троих террористов в морги "Л/ДНР"
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам17:49
- На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой17:31
- В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства17:08
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16:51
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина20:45
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- "Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления18:54
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков