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Архив - Донецкая область

На могиле Захарченко появились люди с автоматами: местные в недоумении

16.09.2018 16:32
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На могиле Захарченко появились люди с автоматами: местные в недоумении

На кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе оккупированного Донецка террористы выставили охрану с оружием вокруг могилы экс-главаря ДНР Александра Захарченко.

Соответствующие снимки с комментариями опубликовали в Facebook местные жители, передает apostrophe.ua.

Как известно, захоронение расположено на так называемой "аллее славы", где похоронены террористы "Моторола" и "Гиви".

Такие действия оккупантов вызывали у пользователей предположение, что охрану назначили для того, чтобы никто не смог раскопать могилу и увидеть пустой гроб.

"Я не видела его в гробу, а верить его родным и близким не собираюсь", "Даже если там не Захар, то гроб вряд-ли пустой. Просто первое время поохороняють, а потом уже не понятно будет кто там..."- пишут комментаторы.



Теги: Донецк, Донбасс, гроб, могила, охрана , Захарченко
 
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