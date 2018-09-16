На могиле Захарченко появились люди с автоматами: местные в недоумении

16.09.2018 16:32

На кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе оккупированного Донецка террористы выставили охрану с оружием вокруг могилы экс-главаря ДНР Александра Захарченко.

Соответствующие снимки с комментариями опубликовали в Facebook местные жители, передает apostrophe.ua.

Как известно, захоронение расположено на так называемой "аллее славы", где похоронены террористы "Моторола" и "Гиви".

Такие действия оккупантов вызывали у пользователей предположение, что охрану назначили для того, чтобы никто не смог раскопать могилу и увидеть пустой гроб.

"Я не видела его в гробу, а верить его родным и близким не собираюсь", "Даже если там не Захар, то гроб вряд-ли пустой. Просто первое время поохороняють, а потом уже не понятно будет кто там..."- пишут комментаторы.