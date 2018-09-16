- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко08:27
- В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности08:20
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине08:03
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"07:44
- Пост главы “ДНР” ценой в судьбы народа07:33
Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
Ликвидация главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко Россия использует как причину для блокировки переговорного процесса в Минске, чтоб сделать паузу по Донбассу, переключившись тем временем на более важный "фронт" – президентскую кампанию в Украине.
Такое мнение высказал "Апострофу" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.
По его мнению, отсутствие экс-главарей "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкого не повлияет на дальнейший переговорный процесс в рамках "нормандского формата" и минской контактной группы. Однако Москва попытается использовать эту ситуацию с выгодой.
"Безусловно, Россия будет максимально использовать эту ситуацию вокруг "ДНР", чтобы блокировать переговорный процесс. Абсолютно очевидно, что до парламентских выборов в Украине каких-то кардинальных перемен и решений в рамках "нормандского формата" ожидать не стоит. Россия, очевидно, взяла паузу. Она будет использовать эту ситуацию, с одной стороны, с целью компрометации украинского руководства, а с другой – как формальный повод для блокирования переговоров, где на Москву оказывают все большее давление. Но вряд ли она выйдет из переговорного процесса", – сказал Пашков.
Эксперт читает, что теперь тактика российской стороны будет сводиться к трем сценариям: удержании ситуации на Донбассе в формате "ни войны, ни мира", отказ от обсуждения крымской проблематики и, самое важное, Россия будет готовиться ко времени "Ч" – украинским парламентским и президентским выборам.
"Кремль сосредоточится на трех основных направлениях. Первое – дестабилизация ситуации внутри страны: поддержка и инспирирование сепаратистских настроений в регионах, раскачивание внутриполитической ситуации. Второе – продвижение в медиапространстве Украины пятой колонны, пророссийских сил. Третье – это дискредитация руководства Украины, а также европейского и евроатлантического курса страны. Украину ждет очень сложный период, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы обеспечить безопасность избирательной кампании. Было бы целесообразно разработать межведомственный план по ее защите", – объяснил он.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, переговоры, ДНР, ЛНР, Захарченко, нормандский формат
- Захарченко счастлив, что судьбу войны на Донбассе решают США и Россия
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко08:27
- В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности08:20
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине08:03
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"07:44
- Пост главы “ДНР” ценой в судьбы народа07:33
- Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры10:30
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"09:12
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко08:27
- В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности08:20
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине08:03
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- В Раде задумали тотальную украинизацию страны: к чему готовиться