Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас

16.09.2018 15:28

Социальные сети взорвало видео с двумя наемниками "ДНР", один из которых устроил "тест-драйв" своего нового бронежилета из России и выстрелил из пистолета прямо в живот.

Однако внезапно что-то пошло не по плану, и раненый наемник рухнул на землю. Видео было опубликовано центром "Миротворец", который ведет информационный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения территориальной целостности и угроз суверенитету Украины в Крыму и на Донбассе, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах после выстрела себе в живот наемник рухнул на землю, корчась от боли.

Видео сопровождается матерной бранью сослуживца боевика, который все это время послушно снимал и комментировал происходящее на камеру своего мобильного телефона.

Пользователи социальных сетей насмехаются над российскими наемниками, отмечая эффективность действия формулы "естественного отбора Дарвина" в действии.