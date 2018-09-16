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Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
Социальные сети взорвало видео с двумя наемниками "ДНР", один из которых устроил "тест-драйв" своего нового бронежилета из России и выстрелил из пистолета прямо в живот.
Однако внезапно что-то пошло не по плану, и раненый наемник рухнул на землю. Видео было опубликовано центром "Миротворец", который ведет информационный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения территориальной целостности и угроз суверенитету Украины в Крыму и на Донбассе, передает dialog.ua.
На опубликованных кадрах после выстрела себе в живот наемник рухнул на землю, корчась от боли.
Видео сопровождается матерной бранью сослуживца боевика, который все это время послушно снимал и комментировал происходящее на камеру своего мобильного телефона.
Пользователи социальных сетей насмехаются над российскими наемниками, отмечая эффективность действия формулы "естественного отбора Дарвина" в действии.
Теги: Россия, Донбасс, выстрел, наемник, бронежилет, ДНР, соцсети
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