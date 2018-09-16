Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября

16.09.2018 08:49

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме, передает donpress.com.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 0/50; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 15/30; «Гнутово» — 10/15.

Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 35,6 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 7685 человек и 1040 транспортных средств;

«Марьинка» — 8515 человек и 1630 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7390 человек и 1420 транспортных средств;

«Гнутово» — 3435 человек и 885 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8535 человек.