- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам17:49
- На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой17:31
- В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства17:08
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16:51
Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили
Лучшее место, где можно что-либо спрятать – на виду. Так же просто и обмануть. Например, говоришь всем, что производится разоружение батальона, а на деле зачищаешь его от неугодных, ставишь “заточенных” на слепое следование указам и, бац, план удался у всех на виду.
Помимо батальонов проведены чистки в “республиканской” прокуратуре. Российские спецслужбы будто с цепи сорвались со своими рокировками во власти, перестановками и чистками. Услышав заветное “фас!”, они в клочья рвут все подразделения, большинство состава в которых – высокомотивированные идейные боевики.
Так, в Донецке позавчера вечером боевики “ДНР” оцепили квартал в районе гостиницы “Прага”, где базируется батальон террористов Захара Прилепина. Собственно, с него и началось так называемое разоружение.
По этому поводу клеврет оккупационного режима Александр Жучковский на своём Telegram-канале сообщил, что был слышен взрыв и беспорядочная стрельба, база окружена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков (“Фомич”) задержан.
Слова Жучковского подтвердил и российский пропагандист, военкор Сергей Белоус. Он также добавил, что «батальон» вел переговоры о переходе в подчинение “народной милиции “ДНР”. Правда, никто не уточнял, кому из группировки Прилепина таки повезёт не пострадать в ходе данной “чистки”. Стоит отметить, что сам создатель сего НЗФ Захар Прилепин, заблаговременно сбежал в РФ, сразу после сомнительной «смерти» своего кентафурика Захарченко.
Не первый раз подобные процедуры проходят, и никто не знает, объявят ли его врагом народа уже завтра или же сочтут достаточно контролируемым и полезным.
Тут и депутат “парламента ДНР” Владислав Бердичевский поспешил сообщить о задержании “Фомича” и террориста с позывным “Араб”. По его словам, батальону было предложено перейти в структуру “МВД”. То есть, источников, осветляющих “реформы” в рядах боевиков хватает и среди самих адептов “русского мира”.
Итог: боевиков Прилепина отсеивают, оставляя только самых сговорчивых, дают им новый официальный статус “мента”. “Те же яйца, только в профиль”: преступные схемы никуда не исчезают, они лишь становятся под новым хозяином с новым именем.
В любом случае, разговоры на эту тему в “демократической республике” не приветствуются, так что свыше была дана команда умолкнуть. Попутно приказали и убрать сказанное ранее – убрать информацию о разоружении из информационного пространства. Хотели сделать всё по-тихому, но как обычно что-то пошло не так. Местные “писатели” в желании снова напомнить о себе, неосторожно публикуются во вред плана власти “ДНР”.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, МВД, прокуратура, задержание, ДНР, боевики, Захар Прилепин
- В ОРДО за выходные задержано 500 нарушителей «комендантского часа»
- В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан
- СБУ задержала "антифашиста" со свастикой
- Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержано почти 500 человек
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- На Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам17:49
- На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой17:31
- В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства17:08
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16:51
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Мариупольцы не согласны с уменьшением часов русского языка в школах. ВИДЕО21:50
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете21:19
- Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина20:45
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство20:21
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Оккупационные «власти ДНР» пытаются возродить порядки СССР 19:20
- "Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления18:54
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка18:20
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков