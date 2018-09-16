В Авдеевке воины ООС восстанавливают жилые дома

16.09.2018 15:10

Войны ООС в Авдеевке Донецкой области восстанавливают жилые дома, поврежденные в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

«На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном» — сказано в сообщении штаба ООС, передает donpress.com.

Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК проводят восстановительные работы.

При содействии СММ ОБСЕ, командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ.

«При условии соблюдения вооруженными формированиями РФ режима „Тишины“, до 30 октября планируется восстановить 210 домов», — сообщили в штабе ООС.