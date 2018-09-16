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Архив - Донецкая область

В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"

16.09.2018 11:48
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В Донецк возвращается известный боевик "ДНР"

Сербский наемник группировки "ДНР" Деян "Деки" Берич намерен свою кандидатуру на пост "главы" квазиреспублики.

Об этом боевик написал на своей странице в соцсети, передает tribun.com.ua.

"Смотрю кто все планирует балотироватся на место Главы Республики. И принес решение. Завтра приежаю в Донецк. Подавать заявку на место главе ДНР" - написал Берич.

Напомним, в июне 2018 года "Деки" покинул оккупированный Донбасс.



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, боевик, наемник, ДНР
 
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