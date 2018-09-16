В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства

16.09.2018 17:08

Во временно оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах резко участились случаи мародерства.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий донецкой области сообщают, что в населенных пунктах резко участились случаи мародерства. Первыми «под удар» попадают дачные участки жителей – воруется как весь урожай, так и грабятся дачные домики, в которых снимаются даже двери и ставни. Кроме того, люди сообщают, что мародеры добираются и до пустующих квартир и домов, в которых оставляют только голые стены. Из гаражей тоже совершаются кражи. Однако, местные оккупационные «власти ДНР» об этом старательно умалчивают.

Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Ордо Значит жить стало лучше, если по дачам полезли… ©»,

«Позвонила мама. Говорит полным ходом идет воровство приусадебных участков, обворовали все вентиля на трубах, водальется, вскрываются домики, воруют урожай, который владельцы огородов не успели собрать. Банды орудуют. Такой комендантский час на огородах»,

«Сейчас начался орехопад – толпы незнакомых людей шастают группами по 2-3 чел. по дачам. Если учесть, что благодаря орехам моя семья жила 4 месяца в 2015 г., это очень выгодный бизнес. То же касается винограда»,

«Все приусадебные домики будут разворованы. Максимально вывозите оттуда все. У меня сорвали все двери, выломали железные ставни, машиной дергали, и погрузили все на грузовик и увезли. Абсолютно все дома в дачном поселке разграблены»,

«Значит жить стало лучше, если по дачам полезли»,

«Да, последние 2 недели воровство жуткое, вскрывают и дома, и квартиры. Там где отсутствуют жильцы даже пластиковые окна и ламинат снимают, не говоря уже об остальном. Остаются голые стены в абсолютно пустом помещении»,

«Русский мир же, что удивительного...»,

«Круговорот вещей в природе»,

«У нас слышала, что по гаражам полезли».