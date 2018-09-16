В Донецке утром прозвучал мощный взрыв. Люди встревожены

16.09.2018 11:32

Жители временно оккупированного Донецка встревожены мощным взрывом, прозвучавшим сегодня утром.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка встревожены мощным взрывом прозвучавшим в Киевском районе Донецка около 8 утра. Взрыв был настолько сильным, что сработала сигнализация на автомобилях. Кроме того, некоторые сообщают, что видели клуб дыма, поднимающиеся со стороны Путиловского леса.

Вот что пишут Дончане в соцсетях:

«Донецк В 8 часов шарахнуло громко один раз, машины сразу взвыли. Киевский район(Вильнюс).что это было? эхо приличное и с какой стороны непонятно»,

«Подорвали МММ шика?»,

«Сегодня не пятница)) вен расписания?»,

«Ради такого, можно от правил отойти»,

«Гриб поднялся со стороны Путиловского леса»,

«Може, очередной склад?».