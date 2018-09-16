В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности

16.09.2018 08:20

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» ведут очередной передел собственности.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» начали очередной дерибан собственности. Теперь объектом, который решили «прибрать к рукам» стал спирт завод.

Накануне вечером многие дончане, проживающие в районе Боссе и спирт завода, слышали «мощный хлопок» и видели боевиков. Люди говорят, что шел отжим завода.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк О!.. Уже отжимы спиртзаводов со взрывами) «По поводу взрыва в Донецке. В восьмом часу вечера жители района Боссе и округи услышали мощный хлопок»»

«Я не знаю где прогремел взрыв, и что там происходит. Комментировать не буду. Идет отжим…..»,

«Располага РГСО которая охраняет Спирт завод»,

«Не, это РГСО в корпус загонять будут. Потом Рыспубликанскую гвардию»,

«Боссе, громкий взрыв»,

«Боссе сильный грохот, что это было»,

«Громко район кладбища южного».