В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома

16.09.2018 08:41

Во временно оккупированных Ровеньках боевики «ЛНР» вслед за молитвенными домами Свидетелей Иеговы закрывают молитвенные дома баптистов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированных Ровеньков, в городе оккупационные «власти ЛНР» закрывают молитвенные дома баптистов, объявив их «экстремистской сектой». Кроме того, действия баптистской церкви запрещены.

Следует отметить, что религиозные направления баптисты, Свидетели Иеговы и т.д., запрещаемые на временно оккупированных территориях (по примеру РФ), имеют общую черту – верующие не участвуют в выборах, не служат в армии, а Свидетели Иеговы отказываются от просмотра телепередач, которые на временно оккупированных территориях на сегодняшний день, либо ретранслируются из РФ, либо несут пропагандистский характер.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«В Ровеньках таки позакрывали молитвенные дома баптистов. В рыспублике они запрещены от недавнего времени»,

«В Луганську секти всі на списку,! «амерскіе атрижкі»»,

«Так кизяки еще в 14 их всех поразгоняли»,

«Как и в Х…стане… Руцкий мир же))))».