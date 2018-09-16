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Архив - Донецкая область

Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко

16.09.2018 08:27
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Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко

После смерти террориста Захарченко все в "ДНР" осталось также, как и было при жизни боевика, подконтрольного РФ.

Об этом 15 сентября в кулуарах конференции YES-2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Диалог.UA".

По словам Волкера, Кремль все также контролирует ОРДО. Поэтому вне зависимости от того, кто придет на место Захарченко, изменений на оккупированном Донбассе не произойдет. "Россия контролирует военные силы и продолжает горячую фазу конфликта", - подчеркнул Волкер.

По его словам, прямые переговоры с террористами "ДНР/ЛНР" на которых настаивает РФ – невозможны. Также невозможно еще одно условие Кремля – миротворцы на Донбассе должны только защищать наблюдателей ОБСЕ и не более. "РФ настаивает, чтобы велись переговоры непосредственно с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией... Невозможно сделать всего", - резюмировал Волкер.



Теги: Россия, США, Донбасс, прогноз, ДНР, ЛНР, Захарченко, миротворцы, Курт Волкер, РФ
 
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