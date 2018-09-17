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Донбасс больше не интересует: Путин готовит в Украине новый фронт приближается время Х
Москва потеряла интерес к Донбассу и планирует перебросить все свое разрушительные усилия на другой «фронт» в Украине
Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.
Эксперт считает, что на востоке Украины Путину не нужна ни война, ни мир, в то же время важно прекратить обсуждение крымского вопроса.
Ликвидацию главаря «ДНР» Александра Захарченко Путин использует как повод для блокирования переговоров в Минске, чтобы сделать паузу в вопросе Донбасса, переключившись между тем на более важен «фронт» — президентскую кампанию в Украине.
«Безусловно, Россия будет максимально использовать эту ситуацию вокруг» ДНР «, чтобы блокировать переговорный процесс. Совершенно очевидно, что до парламентских выборов в Украине каких-то кардинальных изменений и решений в рамках» нормандского формата «ожидать не стоит. Россия, очевидно, взяла длительную паузу . Путин будет использовать эту ситуацию, с одной стороны, с целью компрометации украинского руководства, а с другой — как формальный повод для прекращения переговоров», — считает эксперт.
Пашков добавляет, что теперь тактика российской стороны будет сводиться к трем сценариям: содержание ситуации на Донбассе в неопределенном формате «ни войны, ни мира», отказ от обсуждения крымской проблематики и, главное, Россия готовиться к времени «Х» — Украинские парламентских и президентских выборов.
«Кремль сосредоточится на трех основных направлениях по Украине. Первое — дестабилизация ситуации внутри страны: поддержка и инспирации сепаратистских настроений, раскачивание внутриполитической ситуации. Второе — продвижение в медиа-пространстве Украины пятой колонны, пророссийских сил. Третье — это дискредитация руководства Украины, а также европейского и евроатлантического курса страны. Украина ждет очень сложный период, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы обеспечить безопасность избирательной кампании», — подытожил эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин, война, конфликт
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