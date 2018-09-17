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На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен
Верховная Рада Украины с 18 по 21 сентября должна рассмотреть законопроекты, касающиеся соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека.
Так, состоялся второй согласительный совет 9 сессии 8 созыва. «Наконец-то на этой неделе Верховная Рада пришла к рассмотрению законопроектов о внутренне перемещенных лицах. Я приветствую внесение таких законопроектов, как №7304 и 4023. Именно они регулируют права внутренне перемещенных лиц. Их учет и регистрацию места жительства. Упрощают процедуру оформления документов для таких лиц. Предусматривают право на взятие на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания», – написала на своей странице в Facebook Людмила Денисова.
По информации пресс-службы, уже завтра нардепы будут рассматривать законопроект №7304 о внесении изменений в Закон Украины «О жилищном фонде социального назначения». Им предусматривается внесение изменений, которые позволят ВПЛ становиться на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания. В том числе, и по адресу, указанному в справке ВПЛ.
В четверг в ВРУ должны рассмотреть во втором чтении еще один важный и связанный с предыдущим законопроект №4023 о внесении изменения в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции». «Проект мной вполне поддерживается. Он упрощает процедуру подтверждения гражданства для лиц, проживающих в зоне АТО и внутренних переселенцев. А это важно в контексте соблюдения прав человека, в частности – права на выбор гражданства и избирательных прав», – подчеркнула Денисова.
По словам омбудсмена, на этой неделе не внесен на рассмотрение законопроект №6692 о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан. Денисова уверена, что вопрос денежных выплат военнослужащим и лицам, которых заставили оставить или покинуть свое место жительства, требует неотложной обработки.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Верховная Рада, переселенцы, ВПЛ
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