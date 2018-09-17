Оккупанты «ДНР» показали допрос «убийцы» Захарченко

17.09.2018 12:46

Оккупанты ОРДО обнародовали видео с «признаниями» мужчины, подозреваемого в покушении на главаря «ДНР» Александра Захарченко.

На видеозаписи мужчина, представившийся Александром Погореловым, заявил, что Захарченко ликвидировали сотрудники СБУ, использовавшие «совершенно новое» взрывное устройство.

Погорелов уточнил: «Они тестировали это взрывное устройство в Киеве в районе Главпочтамта, через толстые бетонные системы отлично работал сигнал передающей части в районе Бессарабского рынка. На расстоянии в полтора-два километра действует через стены, перекрытия. Этот сигнал не глушится».

По словам мужчины, подобное оборудование в Украине предоставили США: «Это оборудование ранее у них не использовалось. Службе безопасности Украины его предоставили американские спецслужбы. Оно дорогостоящее — свыше 10 тысяч долларов».

Источник: https://donpress.com