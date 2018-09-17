Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО

17.09.2018 16:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО

И.о. главаря ОРЛО Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост «главы ЛНР», на предстоящих 11 ноября «выборах» в ОРДЛО.

Пасечник уточнил: «Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР». При этом он предоставил в «ЦИК ЛНР» свое заявление о согласии баллотироваться на должность «главы ЛНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх