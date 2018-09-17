Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО

17.09.2018 16:14

И.о. главаря ОРЛО Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост «главы ЛНР», на предстоящих 11 ноября «выборах» в ОРДЛО.

Пасечник уточнил: «Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР». При этом он предоставил в «ЦИК ЛНР» свое заявление о согласии баллотироваться на должность «главы ЛНР».

Источник: https://donpress.com