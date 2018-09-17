Пьяные боевики «ДНР» «поминают» Захарченко с автоматами

17.09.2018 08:30

Жители временно оккупированных территорий говорят о неадекватном поведении боевиков «ДНР», «поминающих» с автоматами своего бывшего главаря Александра Захарченко. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» «поминают» своего главаря Александра Захарченко. При этом боевики пьяные и вооруженные автоматами. «Полиция» и «народная милиция ДНР» на это никак не реагируют.

Вот что сообщают об одном из таких случаев жители временно оккупированного Тореза в соцсетях:

«Мне интересно зачем в прошлом году раздавали автоматы и рожки с патронами? Кто-нибудь озаботился проверкой состояния оружия, его хранением? Вот у меня друг бухает уже 13 дней, Захарченко поминает. Кто бы ни пришел к нему в дом, сразу выносит автомат и хвалится, что прошел с ним 4 (??? – ред) войны. Кто знает что стукнет в его пьяную башку? Может он сейчас начне палить с балкона или в собутыльников?».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.