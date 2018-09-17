- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО10:58
Под Мариуполем появится транспортный хаб
Это станет возможным при создании Мариупольской громады.
Наибольшей по численности населения в Донецкой области станет Мариупольская городская ОТГ, где процессы объединения активизировались после упрощения процедуры образования громад вокруг городов областного значения. О перспективах развития будущего Мариупольской ОТГ рассказал начальник отдела межмуниципального сотрудничества Мариупольского городского совета Александр Комар.
В нынешних условиях продолжения боевых действий развитие на запад стало единственным возможным направлением для Мариупольской агломерации. Среди крупных проектов - создание транспортного хаба на территории аэропорта, когда в одном месте будет автовокзал и железнодорожный вокзал, что значительно усилит логистическую мощность промышленного и портового города.
Учитывая возможности развития Мариупольской агломерации, уместно было бы выстраивать совместную жизнь с населенными пунктами Бердянского и Покровского сельского советов, которые уже давно стали пригородом Мариуполя. Оттуда люди ездят на работу, учебу, за различными услугами именно в Мариуполь. Хотя административно территория находится в составе Мангушского района.
В июне текущего года были приняты два ключевых решения Мариупольского городского совета.
Виноградненскому, Старокрымскому, Покровскому и Бердянскому советам направлено предложение присоединиться к Мариуполю и поддержано создание Сартанинской ОТГ.
Вторым решением Мариуполь готов вложить в развитие каждого сельского или поселкового совета по 5 млн грн. Перечисленные громады получили эти предложения. В Виноградненском и Старокрымском советах уже выполняются обещания.
В начале сентября состоялись общественные слушания в Бердянском и Покровском, где 65% участников выразили готовность присоединиться к Мариуполю. Город ждет дальнейших действий от сельских советов.
Однако Мангуш видит другой форматы объединения, когда в громаду войдут все села Мангушского района, как было заложено в перспективном плане предыдущей редакции.
65-километровая пляжная зона - важный ресурс громады. После того, как Крым стал оккупированным, жители Донецкой области больше едут отдыхать на Азовское побережье. Правда, существуют проблемы с логистикой, потому что в Мангушский район сложно добираться: аэропорта нет, железной дороги также, состояние дорог оставляет желать лучшего. А значит, транспортный хаб для Мангушского района нужен больше, чем самому Мариуполю.
Район готов сотрудничать с городом по всем общим направлениям и потребностями, но для этого не нужно разрывать целостность района и забирать Бердянское и Покровское в состав Мариупольской ОТГ, - уверены сторонники большой Мангушской громады.
Во время дискуссии обе стороны пришли к пониманию, что транспортный хаб и объездная дорога нужны всем, следовательно есть запрос на сотрудничество.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, транспорт, громада
- В Мариуполе время прибытия автобуса можно будет узнать с помощью GPS. ВИДЕО
- Непогода ограничила движение транспорта на Тернопольщине
- Евро-2009: к нам едет Платини
- Сегодня в Донецке ограничивают движение транспорта. Список улиц
- "Драконы" уродуют трассу
- 77-летний виндсёрфер из Ялты неожиданно попал в Книгу рекордов Украины (ФОТО)
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе14:21
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери