- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО10:58
Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко
Лидер подпольного движения «Донецкая капелла» Андрей Чернышев признался в организации взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте.
По его словам, «организация» осуществила убийство «главы ДНР» выполняя заказ Дениса Пушилина. За реализацию плана Чернышову было обещано вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, однако денег по сей день он не получил.
«Дать публичность этому факту я вынужден в связи с тем, что я не получил финансовое вознаграждение от заказчика убийства, которым является Денис Пушилин.
По предварительному плану Пушилин обещал перевести на мой счет в банке 50 000 долларов за ликвидацию Александра Захарченка», — сказано в публикации.
Лидер «Донецкой капеллы» назвал Пушилина аферистом и сообщил, что подвергается давлению со стороны единомышленников, которые требуют обещанное вознаграждение.
Кроме того он сообщил, что непосредственным исполнителем убийства является человек по имени Николай, который сейчас скрывается в Москве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Пушилин, Захарченко
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»
- «Донецк отомстит»: Пушилин прокомментировал гибель Захарченко
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе14:21
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери