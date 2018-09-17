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Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" несут летальные потери на Донбассе.
За прошедшие сутки, 16 сентября, террористы "ЛДНР" 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.uA". Подчеркивается, что противник использовал тяжелое вооружение против защитников Украины.
Зафиксировано, что оккупанты РФ вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, несмотря на десятки вражеских провокаций и атак, потерь среди личного состава военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток трое российских наемников были уничтожены, а трое получили ранения. Напомним, бойцам ООС на Донбасс передали 450 новейших снайперских винтовок. Ранее сообщалось, что потери российской армии на Донбассе значительно возросли.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы
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