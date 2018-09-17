Сильные обстрелы в Донецке. Танки, взрывы и грохот не смолкали всю ночь

17.09.2018 09:01

Жители временно оккупированного Донецка с вечера вчерашнего дня, 16 сентября, жалуются на сильные обстрелы в районе Ясиноватского блокпоста и аэропорта. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, обстрелы активизировались после 18:00 вчерашнего дня, продолжались всю ночь, и к утру по-прежнему слышны.

«#Донецьк 01.45 идет бой, по линии Октябрь/АП работают кк пулемет ы, периодически гупает танк», — писали дончане.

«23.15 Донецк 5-й участок: с 18.00 слышны частые единичные взрывы, направление — Авдеевка, Ясиноватая», — также отмечали очевидцы.

«Северный/Застанционный. Весь вечер периодически слышлно гупанье где-то не близко. Выходила во двор — северное направление шумело разным. Киевский проспект не тихо. тяжолое одиночное. северная сторона… понеслась», — добавил еще один пользователь.

«Начали слушать тяжелое и громкое перемирие, забыла какое по счету и тему запамятовала #Донецк», — отметил дончанин.

«#Донецьк 20.50 периодически одиночные исх.тяж. на севере/ссз. побахивать начали примерно после захода солнца. очень давно не было», — характеризовали ситуацию пользователи.

Также неспокойно было и в стороне Марьинки и Трудовских. «Где-то с 20.00 доносятся бахи со стороны Старомихайловки, стрелкотня с Трудовских», — писали комментаторы.

«#Донецьк #ОРДО 06:30 Кіровський р-н. З північних напрямків, по лінії Лозова-Лідіївка-Грабарі, іноді долинають окремі короткі автоматичні черги», — сообщают местные жители утром.

Источник: https://donpress.com