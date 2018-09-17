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Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября

17.09.2018 09:55
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Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября

Сегодня утром, 17 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 6990 человек и 940 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7490 человек и 1490 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6160 человек и 1360 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2570 человек и 670 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8520 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 220 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 30/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

Очевидцы о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала в соцсетях не сообщали.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ
 
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