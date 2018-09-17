В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах

17.09.2018 13:30

Сегодня жители временно оккупированной Макеевки столкнулись с новым беспределом со стороны боевиков «ДНР». вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированной Макеевки, боевики «ДНР» и российские оккупанты на дорогах снова начали тотальные проверки транспорта, с записью всех данных.

Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:

«Макеевка пушка опять двое зелёных, одна девушка с планшетом для записей. В субботу вечером не было никого».