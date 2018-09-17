Главная / Новости / Донецкая область / В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах
Последние новости раздела
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО10:58
В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах
17.09.2018 13:30
Сегодня жители временно оккупированной Макеевки столкнулись с новым беспределом со стороны боевиков «ДНР». вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированной Макеевки, боевики «ДНР» и российские оккупанты на дорогах снова начали тотальные проверки транспорта, с записью всех данных.
Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:
«Макеевка пушка опять двое зелёных, одна девушка с планшетом для записей. В субботу вечером не было никого».
Теги: Донбасс, Макеевка, проверка, ДНР
Читайте также:
- После обрушения дома в Макеевке в Донецкой области проверят ветхое жилье
- Жители Донбасса превращают свои квартиры в газовые ловушки
- Макеевский завод проверяет прокуратура
- Безработные крымчане наладили в Донбассе торговлю первоцветами
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны
- Детские сады Макеевки под наблюдением СЭС
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе14:21
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери