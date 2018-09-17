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Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал
Как недавно стало известно, из-за активной российской агрессии в акватории Азовского моря, власти Украинского государства решили не тянуть со временем, а немедленно предпринять меры и построить в регионе военно-морскую базу.
Как информирует replyua.netсо ссылкой на «Обозреватель», генерал-лейтенант Василий Богдан сообщил, что наша страна имеет возможности построить такую военную базу, которая станет реальным оппонентом стране-агрессору и заставит Россию идти на уступки.
В частности, генерал заявил, что страна-агрессор создала там свою корабельно-катерную группу, которая насчитывает порядка сорока единиц техники на вооружении, а также ракеты типа «Томагавк», которые стоят на вооружении США, но под названием «Калибр». Богдан отметил: «Москва укрепляет свои милитаристские возможности, и не исключается возможность, или попытка, высадить десант на украинское побережье Азовского моря в районе Мариуполя или Бердянска». Согласно словам ветерана внешней разведки, еще месяц назад в Украине начали говорить о создании военно-морской базы в этом регионе.
Также стоит отметить, что по мнению генерал-лейтенанта наша страна имеет способности создать необходимую структуру, то есть, эту самую военно-морскую базу, что заставит агрессора Путина пойти на уступки, сесть за стол переговоров и разрешить все те вопросы, которые сейчас накопились. Но самое главное, по словам Василия Богдана, это чтобы Россия ушла из Донбасса и Крыма.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Азовское море
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