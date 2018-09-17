Жители Донецка – боевикам: "Вы заврались по самые уши и потеряли даже доверие сторонников, вам больше не верят"

17.09.2018 10:00

С момента захвата боевиками РФ Донбасса оккупанты чего только не обещали жителям ОРДЛО. Но время доказало – все обещания так и остались обещаниями, а боевики как врали населению оккупированного Донбасса, так и продолжают врать, передает "Диалог.UA".

Палитра обещаний террористов, как пишет "Сегодня", была широкая и разнообразная. От процветания и развития, до признания всего мира и московских зарплат. Теперь обещаниям орков не верят даже ярые симпатики "русского мира" в "ДНР". И если еще два года назад люди готовы были списать отсутствие "прорыва" на активные военные действия, то сегодня в "ДНР" они уже не такие, как это было в 2014-2015 году.

Дончане признаются, оккупанты так и не сподобились восстановить разрушенную инфраструктуру ОРДО. Убиты как окраины, так и центр "столицы" "ДНР". К примеру, пострадавший от обстрелов дворец молодежи "Юность" в центре Донецка обещали отреставрировать еще в 2015 году. Затем обещание перенесли на 2016 год. В конечном итоге дворец так и не приведен в порядок , хотя в нем в кружках занимается местная детвора.



В этом списке и центральная Ледовая арена "Дружба", переименованная во "Дворец спорта". "Власти" обещали заложить средства на ремонт в 2016 году. Уже 2018 год, а "Дружбу" в порядок так и не привели. Стоит также вспомнить о Донецком молодежном центре, ранее он назывался ДК Октябрьской революции, разрушениях в Киевском и Куйбышевском районах и многое другое. Среди дончан лишь единицы получили средства на восстановление своих жилиц, и то это были деньги не "ДНР", а благотворительных организаций. "Жителям района шахты Засядько пришлось своими силами ремонтировать крыши и вставлять окна, вылетевшие после обстрелов.

В поселке шахты "Октябрьская" "власти" дали денег покрыть пару крыш рубероидом – все остальное люди покупали и ремонтировали сами", – поделился житель Донецка Игорь Никаноров. Дончанин также вспомнил недавнее обещание "министра" Яценко о том, что боевики почти решили вопрос с присвоением "ДНР" российского телефонного кода +7. У сепаратистов было бурное ликование, думать о том, как именно Яценко это все собирается воплощать в жизнь, никто не стал.

В итоге – "+7" как не было, так и нет по сей день. Дончане также вспоминают, как оккупанты прилюдно обещали сделать "переворот" реформы здравоохранения. Но получилось наоборот: из "ДНР" продолжают выезжать лучшие врачи, а из изменений - увеличение размеров взяток медикам. "Еще рассказали, что достроят недостроенные дома и раздадут квартиры людям, потерявшим жилье под обстрелами. Никаких строек в Донецке нет, а люди как жили в общежитиях Харцызска, так и живут", – припомнила дончанка Марина Жирнова. Можно вспомнить и обещания террористов о том, что Украины не будет на карте мира, что "хунта" умрет от голода. Но на деле на грани выживания оказались сегодня "поднятые с колен" жители ОРДО.

Несмотря на то, что террористы твердят о хорошем урожае, в этом году большая часть пшеницы погибла. Из-за этого в Донецке грядет повышение цен на хлебобулочные изделия. Ценовая политика в ОРДО – вообще отдельная тема. Выкладки цен боевиков вызывают сегодня у местного населения только смех. Многие выезжают на подконтрольную Киеву территорию и прекрасно понимают, что на большинство товаров в "ДНР" цены намного выше, чем в Украине, особенно это касается лекарств. "Не знаю, откуда они берут свои цифры, но эти сравнения рассчитаны на совсем уж недалеких телезрителей, которые не покидали город с 2014 года", – отмечает Марина Жирнова.

Пожалуй, одна из самых грандиозных афер террористов – "фейковые паспорта". Боевики уверяют, что очередь за ними огромная. "Счастливыми обладателями" "паспортов" "ДНР" якобы стали уже 200 тысяч человек, но на деле он вообще не имеет никакой силы. Даже в России с этим "документом" нельзя забронировать гостиницу, купить билеты, получить карту в банке и оформить кредит. Единственным легитимным документом для луганчан и дончан остается украинский паспорт.



Растиражированного боевиками признания "дипломов" "ДНР" тоже нет. Более того, по ним отказываются брать на работу даже в ОРДО. Больше всего на боевиков сторонники "русского мира" обижены за провал "присоединения" к России. Сейчас эта тема даже в Кремле сведена на нет. Москва не собирается к ней возвращаться. А террористы продолжают терять своих сторонников. С каждым днем их на оккупированных территориях все меньше и меньше. Ранее стало известно, что произойдет с "ДНР" после победы на "выборах" Пушилина или же Басурина. Добавим, местным надоела жизнь в "ДНР", люди массово покидают "процветающую" республику.



Источник: www.dialog.ua