- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО10:58
Два зала ожидания, кондиционер, отопление: на КПВВ "Марьинка" теперь чистота и комфорт
На Донбассе завершили работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, пишет 112.
По его словам, на КПВВ установили два зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы.
Также залы ожидания обеспечили стабильным электроснабжением, построили скважину и подвели воду к санитарным модулям, установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек.
Куць отметил, что обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн гривен.
Кроме того, он добавил, что обслуживание пропускного пункта будет осуществляться за счет областных средств и уже заключен соответствующий договор с местным коммунальным предприятием.
Теги: Донбасс, Марьинка, чистота, комфорт, КПВВ
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- В Марьинке из-за обстрела вспыхнул дом
- С утра у КПВВ "Марьинка" скопилось полтысячи машин
- Частный двор в Марьинке оказался взрывоопасным схроном
- В Марьинке и Красногоровке - грохотало
- Под Донецком появилось массовое захоронение боевиков, погибших в Марьинке (ВИДЕО)
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками13:31
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка11:16
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили14:36
- Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе14:21
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение13:56
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери