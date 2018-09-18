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Архив - Донецкая область

Два зала ожидания, кондиционер, отопление: на КПВВ "Марьинка" теперь чистота и комфорт

18.09.2018 07:58
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Два зала ожидания, кондиционер, отопление: на КПВВ "Марьинка" теперь чистота и комфорт

На Донбассе завершили работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, пишет 112.
По его словам, на КПВВ установили два зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы.
Также залы ожидания обеспечили стабильным электроснабжением, построили скважину и подвели воду к санитарным модулям, установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек.
Куць отметил, что обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн гривен.
Кроме того, он добавил, что обслуживание пропускного пункта будет осуществляться за счет областных средств и уже заключен соответствующий договор с местным коммунальным предприятием.



Теги: Донбасс, Марьинка, чистота, комфорт, КПВВ
 
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