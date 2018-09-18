Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша»

18.09.2018 17:40

В ходе конкурса на избрание инвестиционных советников на приватизацию «Азовмаша» не поступило ни одной заявки от инвестиционных советников, потому приватизацией этого предприятия заниматься Фонд госимущества.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook, передают novosti.dn.ua.

Среди объектов на приватизацию были также Херсонская, Днепровская ТЭЦ, а также Криворожская теплоцентраль и Северодонецкая теплоелектроцентраль, которые будут идти одним пакетом.

Приватизировать ТЭЦ будет компания «Конкорд Консалтинг».

Напомним, счета «Азовмаша» были арестованы за долги, социальные объекты завода находятся в залоге у банка.

По данным издания «Деловая столица», инициатором банкротства «Азовобщемаша» стали «Азовэлектросталь» и «Азовская сталеплавильная компания», находящиеся под контролем бенефициара группы Светланы Савчук и ее зятя Тараса Полищука.

23 февраля 2016 года акционер, владеющий контрольными пакетами машиностроительных предприятий, входящих в группу «Азовмаш», заявил о создании новой управляющей компании - корпоративного центра «Азовмаш Груп».

Руководителем «Азовмаш Групп» назначен Игорь Прасолов, ранее руководивший управляющей компанией СКМ Рината Ахметова (2000-2005 гг.), а также занимавший должность министра экономического развития и торговли (декабрь 2012 — февраль 2014 гг.).

Российский ВТБ заявил о продаже объектов «Азовмаша». В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января размещено объявление о реализации промышленных объектов в Мариуполе и Полтаве, принадлежащих холдингу «Азовмаш».