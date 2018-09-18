«Голуби русского мира», — украинские политики поехали в ОРДЛО «вести народные переговоры»

18.09.2018 21:22

Несколько участников партии «Розумна сила» во главе с руководителем политсилы Александром Соловьевым поехали в оккупированный Луганск для встреч с местными жителями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Эти „голуби мира“, работая в „русле русского мира“, собрались и поехали в оккупированный Луганск. О чем же говорят эти „голубчики“: о преступной Киевской власти, которая не хочет мира! Ни слова об агрессоре, ни слова о Путине! В войне виноват Киев! „Русский мир“ — штука коварная: Королевская возглавила „голубок“, а Соловьев — „голубей“ русского мира!», — написал Тука.

На официальном сайте «Розумної сили» политиканы хвалятся, что на Луганском железнодорожном вокзале подписали с жителями оккупированного Донбасса некую «Народную Декларацию о мире» с «требованиями к властям Украины и всем сторонам конфликта прекратить войну».

Представители партии уверяют, что пересекли линию разграничения с официально оформленными в СБУ разрешениями на въезд на неподконтрольную территорию и планируют совершать подобное и дальше — «Розумна сила» заявила о старте народных переговоров и проведении неких народных вече.

Отметим, партия «Розумна сила» — скандальный фигурант дела об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. На заседании суда в мае подозреваемый в организации покушения Борис Герман заявил, что «Розумна сила» финансируется из частного фонда Путина.

Лидер «Розумної сили» — выходец из Донецкой области Александр Соловьев. Он много лет проработал в правоохранительных органах на Донбассе. Сначала в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом в налоговой милиции на руководящих должностях.

В 2010 году, когда у власти был президент Виктор Янукович, Соловьева перевели в Киев. Он занимал посты заместителя, а чуть позже и начальника Департамента финансовой и экономической безопасности МВД.

В партию перекочевало и немало опальных экс-регионалов — некогда относительно влиятельных политиков. К примеру, Александр Кушнир — экс-руководитель центрального аппарата «Партии регионов»; Анатолий Маевский — экс-заместитель руководителя центрального аппарата ПР; Ирина Русакова — активистка антимайдана, которая засветилась в «черной кассе» Партии регионов.

В «Розумній силі» был замечен и экс-прокурор Горловки, руководитель Главного следственного управления СБУ во время Евромайдана Максим Ленко. Ныне он стоит во главе «Института мира», который также связывают с Россией. Что интересно, в команду организации вошли также телеведущий канала «Новороссия ТВ» Антон Розенвайт и пропагандистка Юлия Малькина, которая значится в базе «Миротворца».

Источник: ИА «Вчасно»