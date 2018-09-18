Ликвидирован боевик «ДНР» «Кузя»из Харцызска

18.09.2018 09:15

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери. Так в зоне ООС ликвидирован боевик с позывным «Кузя». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, в районе населенного пункта Ленинское ликвидирован боевик «ДНР» Устич Виталий Витальевич с позывным «Кузя». Об Устиче известно, что он родился в Харцызске 6 ноября 1997 года, ликвидирован 15 сентября 2018 года.