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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» «Кузя»из Харцызска

18.09.2018 09:15
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Ликвидирован боевик «ДНР» «Кузя»из Харцызска

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери. Так в зоне ООС ликвидирован боевик с позывным «Кузя». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, в районе населенного пункта Ленинское ликвидирован боевик «ДНР» Устич Виталий Витальевич с позывным «Кузя». Об Устиче известно, что он родился в Харцызске 6 ноября 1997 года, ликвидирован 15 сентября 2018 года.



Теги: Донбасс, Харцызск, ликвидация, боевик, ДНР
 
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