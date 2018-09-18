Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины

18.09.2018 18:05

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла изменения в Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», которыми устанавливаются отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территории Луганской и Донецкой областей .

Об этом сообщает Луганский радар.

За принятие законопроекта проголосовали 235 депутатов.

«Сегодня в прифронтовую Станице Луганской единственную местную газету доставляют за три гривны. Понятно, что при таких условиях, себестоимость районки становится неадекватной платежеспособности ее читателей. Аналогичная ситуация по всей области. Фактически мы имеем по одной газете в каждом районе. Поэтому сохранение местной прессы и увеличение ее тиражей — это вопрос информационной безопасности региона. Без введения мер по поддержке региональных медиа в условиях отсутствия рынка коммерческой рекламы, постоянного роста стоимости газетной бумаги и подписки, мы рискуем остаться без традиционных каналов донесения официальной информации. Именно поэтому вопрос пересмотра тарифов на доставку местной прессы неоднократно рассматривался на заседаниях совместной с представителями командования Объединенных сил рабочей группы по увеличению объемов украиноязычного контента и поднимался Департаментом массовых коммуникаций облгосадминистрации перед Министерством информационной политики Украины, Госкомтелерадио и руководством Укрпочты. Наконец-то нас услышали и депутаты встали на защиту прессы воюющих областей », — прокомментировал событие директор Департамента Александр Костенко.