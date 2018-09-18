Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка

18.09.2018 11:16

Оккупационные власти «ДНР» и приверженцы «Русского мира» пытаются навязывать жителям временно оккупированных территорий Донетчины под видом «региолекта» криминально-маргинальный жаргон. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке сторонники «Русского мира» за выделенные солидные гранты насаждают на временно оккупированных территориях смесь криминального и маргинального жаргонов, выдавая это за «региолекты».

Один из главных сторонников этого «направления» Владислав Теркулов, некогда преподаватель Горловского ИНЯЗа, а теперь зав кафедрой филологии ДНУ. Он настаивает на том, что все жители Донетчины используют слова «лаве» (деньги), «базар» (вербальное общение), «умывашки» и другие жаргонизмы, как основной язык общения.

Этому вопросу будет посвящен будущий V Международный лингвистический интернет-семинар «Лингвистическая регионалистика», а собирать материал Теркулов отправит студентов.

Сбором языковых объектов для исследований будут заниматься в основном студенты, общаясь с местными жителями разных возрастных категорий.