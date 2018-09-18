Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками

18.09.2018 13:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками

Сегодня утром жители временно оккупированных Донецка и Макеевки обратили внимание на джипы боевиков «ДНР» с мигалками и странный автомобиль. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированных Донецка и Макеевки на дорогах сегодня были замечены 3 черных джипа с мигалками в сопровождении «ГАИ», а также автомобиль с портретом одного из главарей боевиков «ДНР»:
«В 9:58 легковая дырогаи с мигалками + 3 черных джипа по Киевскому из центра в сторону Путиловки #Донецк»,
«Макеевка сегодня на пушке никого, зато вот что по городу ехало».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх