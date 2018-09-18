По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками

18.09.2018 13:31

Сегодня утром жители временно оккупированных Донецка и Макеевки обратили внимание на джипы боевиков «ДНР» с мигалками и странный автомобиль. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированных Донецка и Макеевки на дорогах сегодня были замечены 3 черных джипа с мигалками в сопровождении «ГАИ», а также автомобиль с портретом одного из главарей боевиков «ДНР»:

«В 9:58 легковая дырогаи с мигалками + 3 черных джипа по Киевскому из центра в сторону Путиловки #Донецк»,

«Макеевка сегодня на пушке никого, зато вот что по городу ехало».

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