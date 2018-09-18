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Среди боевиков «ДНР» возникают конфликты со «смертельным исходом»
Среди боевиков «ДНР» часто возникают конфликты, которые заканчиваются избиением, а то и летальным исходом участников конфликта. Их увольняют задним числом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Между боевиками «ДНР» возникают не просто словесные перепалки, но и серьезные конфликты, заканчивающиеся избиением участников конфликта до коматозного состояния, а тои до смерти. Умерших увольняют «задним числом», семьям никто не помогает.
Вот что рассказывают жительница временно оккупированного Докучаевска:
«У моей знакомой из Докуча племянника её мужа свои же ополченцы избили так, что он длительное время лежал в коме. И когда наконец он пришел в себя и начал узнавать родных – внезапно ночью скончался. И он тоже чудесным образом оказался уволен задним числом. Естественно вдове и ребенку никто не помог. Насколько я помню парня звали Игорь, местные должны знать эту историю».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, смерть, конфликт, ДНР, боевики
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