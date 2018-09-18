Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем

18.09.2018 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем

Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении жильем военнослужащих, которые покинули временно неподконтрольные украинским властям территории Донбасса и аннексированный Крым. Текст документа опубликован сайте Верховной Рады.
Так, Верховная Рада Украины приняла законопроект №8394 «О внесении изменения в статью 12 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"».
Сегодня, 18 сентября, за принятие законопроекта проголосовали 269 депутатов.
Согласно документу, военнослужащие, которые покинули временно неподконтрольные украинской власти районы Донбасса и аннексированного Крыма и которые были обеспечены служебными жилыми помещениями, «обеспечиваются жилыми помещениями или, по их желанию, денежной компенсацией».
Как считают авторы, принятие указанного закона позволит усилить социальную защиту военнослужащих, проходивших военную службу на временно неподконтрольных украинским властям территориях, а также лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, прибывших на подконтрольную территорию Украины.

Источник Донецкие новости



Теги: Донбасс, законопроект, жилье, военнослужащий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх