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Архив - Донецкая область

В Донецке критически не хватает учебников для первоклассников

18.09.2018 08:13
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В Донецке критически не хватает учебников для первоклассников

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах критически не хватает учебников для первоклассников. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, как и в самом Донецке, критически не хватает учебников для учащихся первых классов. Дошло до того, что у детей есть только математика, азбука и прописи.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецьк. У першачків Українського, Англійського немає — немає підручників. Тільки математика, азбука і прописи з рожею захараста».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донецк, Донбасс, учебник, первоклассник
 
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