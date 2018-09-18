В Донецке растет недовольство людей оккупационными «властями ДНР»

18.09.2018 08:54

Во временно оккупированном Донецке всё больше растет недовольство мирных жителей оккупационными «властями ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане, как и жители других временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области всё больше выражают недовольство оккупационными «властями ДНР», а также всё больше ухудшающимися условиями жизни. В последнее время, не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» наблюдается резкий скачок цен на продукты. Оккупационные «власти» уже мало кто поддерживает, даже те, кто не просто поддерживал их, но и входил в ряды боевиков «ДНР».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«В Донецк пустота, громкая пустота. На лавочке обсуждают рост цены на курятину (уже до 290 р за филе), и проклинают власть и всех с ней связанных. Сильно режет глаз отношение людей бравших в руки оружие и выходивших на площади в поддержку, за четыре года добились только массового безразличия».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.