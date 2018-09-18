В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента

18.09.2018 16:37

В Мариуполе впервые пройдет открытый фестиваль национальной культуры «Ukraine ornament - украинские узоры». Он посвящен 240-летию приморского города, пишет mrpl.city.

Праздник организован в рамках программы малых грантов «Общественный бюджет». По замыслу инициаторов, фестиваль стартует ярким концертом 15-ти самодеятельных хореографических коллективов Мариуполя, Волновахи и других районов.

В рамках «Ukraine ornament - украинские узоры» гости фестиваля увидят выставку работ клубов декоративно-прикладного искусства. Также в память о празднике национальной культуры его участники получат дипломы и сувенирную продукцию.

Мероприятие пройдет в субботу, 22 сентября, в ГДК «Украинский дом». Начало в 15:00.