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Архив - Донецкая область

В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента

18.09.2018 16:37
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В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента

В Мариуполе впервые пройдет открытый фестиваль национальной культуры «Ukraine ornament - украинские узоры». Он посвящен 240-летию приморского города, пишет mrpl.city.
Праздник организован в рамках программы малых грантов «Общественный бюджет». По замыслу инициаторов, фестиваль стартует ярким концертом 15-ти самодеятельных хореографических коллективов Мариуполя, Волновахи и других районов.
В рамках «Ukraine ornament - украинские узоры» гости фестиваля увидят выставку работ клубов декоративно-прикладного искусства. Также в память о празднике национальной культуры его участники получат дипломы и сувенирную продукцию.
Мероприятие пройдет в субботу, 22 сентября, в ГДК «Украинский дом». Начало в 15:00.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, фестиваль, орнамент
 
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