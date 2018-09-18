В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон

18.09.2018 07:49

Блогер Алексей Голобуцкий высказал мнение по поводу смены риторики кума Путина. "В сегодняшнем интервью NewsOne Медведчук заявил принципиально новую политическую позицию относительно Донбасса и Крыма: он впервые чётко озвучил, что Крым аннексирован Россией, и у него полностью исчезла риторика относительно Донбасса "это внутренний гражданский конфликт". "Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции - это Украина. Де-юре это Украина, а де-факто - это, к сожалению, Россия".

И много слов на тему "Донбасс - это Украина, это украинцы, от ни отказываться нельзя". "Путин считает, что Донбасс - это территория Украины. Это официальная позиция России. Так считает МИД России, так считает Путин, который неоднократно это публично заявлял. Вторая позиция, которую постоянно излагает господин Путин и которую мы видим по его поведению - ведь Россия признала Южную Осетию и Абхазию, их независимость. Но Россия с 2014 года за четыре года не признала независимость, несмотря на то, что она была проголосована на так называемом референдуме 11 мая 2014 года. Значит, у России есть позиция по этому поводу". Подобный кардинальный разворот означает, что политические планы Медведчука более масштабны, чем перехватить 30% русскоязычного электората на ближайших выборах. То есть, в планах у Кремля действительно - возвратить Донбасс в максимально сжатые сроки. Но при этом перехватить политический контроль над Украиной. Они поняли, что на отрицании очевидного - российской военной агрессии и оккупации территорий - не смогут опереться на кого-то вне своеобразного "прокремлёвского гетто". А это очень узкая социальная ниша, гораздо уже, чем упомянутые 30% русскоязычных. Ну и имиджевый момент: Медведчук, который свободно заявил об аннексии Крыма и об агрессии РФ на Донбассе, - это мега-политик, сильный и уверенный. А вот остальные, до сих пор не рискующие признавать реалии и жующие уже совершенно неубедительные тезисы о "гражданской войне", сразу же превращаются в мелких трусливых шавок на фоне Медведчука. И теперь ясно, зачем нужен NewsOne и почему задвинули Мураева: судя по всему, теперь большие разговоры с Медведчуком станут еженедельными. Притом, что это, фактически, готовые предвыборные заявления, полноценная агитация, а не камерная беседа ни о чём. Ближе к выборам Медведчук практически гарантировано будет появляться в эфире чаще, вероятно, вообще ежедневно. А может, вообще возьмётся вести какие-нибудь ежеутренние и ежевечерние политические программы либо новостные блоки - чтобы у избирателя всегда перед глазами был Медведчук, а в ушах - его агитпроп", - считает Голобуцкий.

Источник "Диалог.UA"