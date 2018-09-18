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В России заявили, что без «выборов ДНР» Донбасс может «погрузиться в хаос»
Назначенные на 11 ноября «выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей должны обеспечить порядок и управляемость, заявил полпред РФ на переговорах в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.
«Назначенные выборы - это необходимая мера, которая позволит устранить вакуум власти и обеспечит должную управляемость на этой территории. Вакуум власти всегда приводит к возникновению беспорядка и хаоса», - заявил он.
Грызлов также упомянул Минские соглашения, в которых говорится о выборах на муниципальном уровне, а, по его словам, «назначенные на 11 ноября выборы народных советов и глав республик муниципальными не являются».
Местные выборы, по словам Грызлова, должны пройти после децентрализации и принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, выборы, переговоры, хаос, ДНР, РФ, Минские соглашения
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