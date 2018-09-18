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Захарченко посмертно стал «почетным академиком»
Погибший глава группировки «ДНР» Александр Захарченко стал «почетным академиком» негосударственной (общественной) Петровской академии наук и искусств российского города Санкт-Петербург.
Как сообщает dnr-online, Захарченко были присуждены диплом лауреата премии имени Петра Великого, медаль с девизом «За верность России», удостоверение «почетного академика», передают novosti.dn.ua.
Все награды были переданы на хранение Донецкому краеведческому музею.
Подчеркивается, что решение о награждении Захарченко президиумом академии было принято единогласно.
Петровская академия наук и искусств является общественной академией. Такие объединения научных работников создаются на добровольной основе независимо от государственных органов; предусмотрены законодательством России.
Однако «звания», которые присуждают общественные академии, официально в РФ не признаются. Это связано с тем, что квалификационные требования для получения «звания» в большинстве случаев ниже, чем например, в государственной Российской академии наук.
Теги: Россия, Донбасс, Санкт-Петербург, гибель, ДНР, академик, Захарченко, РФ
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